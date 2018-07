A reportagem de hoje do Estadinho é sobre corrida. O filme Carros 2 estreou na última quinta-feira no cinema, mas o mundo do automobilismo é bem maior. Conversamos, portanto, com três crianças que levam o kart a sério. E também entrevistamos o bicampeão mundial Émerson Fittipaldi, para saber um pouco sobre a carreira dele nas pistas, e também como foi dublar um dos personagens do filme.

Clique nas páginas abaixo e leia a matéria completa. Depois, corra para ver o trailer na TV Estadão.

Página 1

Página 2

Página 3