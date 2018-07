Do dedo ou do lápis, esses monstrinhos ajudam a criar histórias e divertem. Aprenda com o Professor Sassá! (Fotos: Juca Vieira/Divulgação)

Você vai precisar de:

– Lápis

– Folha branca

– Tesoura de ponta redonda

– Feltro

– Cola

Passo 1: Em uma folha branca, crie um molde seguindo o formato dos seus dedos. A altura é a mesma, mas a largura tem de ser de dois (assim, um vai caber com folga dentro do dedoche).

Passo 2: Passe os moldes para o pedaço de feltro. Para cada dedoche, você vai precisar de duas peças.

Passo 3: Cole apenas as bordinhas (laterais e parte superior). Deixe o dedoche com a parte de baixo aberta para você colocar o dedo na hora de brincar.

Passo 4: Com outros pedaços de feltro, faça olhos, boca, nariz, cabelo, o que sua imaginação quiser. Cole tudo, tentando personalizar os personagens para que cada um tenha uma identidade.

E pronto! Além de colocar nos dedos e brincar de contar histórias, você pode decorar seus lápis, como se fossem monstrinhos divertidos.