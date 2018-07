Na prateleira

Marcela Yumi Eleutério, de 9 anos, adora ler e participou desta edição do Estadinho

(Por Natália Mazzoni)

Na reportagem de capa do Estadinho desta semana você teve uma ideia de qual são os livros mais lidos pelas crianças nos últimos meses (se não viu ainda, pode acessar nos links abaixo). No papel, você conheceu um pouco dos cinco primeiros da lista, e aqui você descobre mais dos outros colocados.

Página 1

Página 2

Página 3

Página 4

Página 5

Dos mais vendidos…

Diário de Um Banana – Rodrick é o Cara



O Diário de Um Banana é o grande campeão da lista de mais vendidos. Greg Heffley, com seu humor peculiar, conquistou muitos leitores no mundo todo desde o seu lançamento em 2002. Nessa edição, o menino sofre tentando lidar com seu irmão mais velho, o Rodrick. O Estadinho já falou mais sobre este livro numa edição do ano passado. Para acessar a reportagem clique aqui. (Editora V&R, 34,90)

Diário de um Banana – Um dia de Cão

Greg achou que iria aproveitar as férias de verão jogando videogame e sem pensar nem um pouquinho em qualquer responsabilidade. Mas, você já deve imaginar que o plano de se isolar em casa e fazer só o que der vontade não deu certo. (Editora V&R, R$ 34,90)

Diário de um Banana – A Última Gota

Se você já leu pelo menos um dos diários de Greg, deve imaginar que esse menino teria pavor de ir parar numa escola militar. Mas, em A Última Gota, o pai de Greg pensa que essa é a única solução para fazer com que o filho deixe de ser um “banana”. (Editora V&R, R$ 34,90)

Diário de uma Garota Nada Popular

Não é só Greg, o banana, que faz sucesso com seus diários. Nikki, de 14 anos, ganhou uma bolsa de estudos para uma ótima escola, mas terá de conviver com meninas malvadas e também com a paixão pelo menino mais bonito do colégio. Se você já passou pela experiência de mudar de colégio, ou cidade, vai se identificar em várias situações do diário. (Verus Editora, R$ 29,90)

Diário de uma Garota Nada Popular – Volume 3

No volume 3 da série dos diários de Nikki, a garota participa de um concurso de talentos para ganhar uma bolsa escolar, mesmo já tendo uma.Mesmo adorando cantar e dançar, muita confusão acontece. É que isso é uma estratégia, para esconder um segredo que ela pensa poder destruir sua reputação. (Verus Editora, R$ 29,90)

Dos mais emprestados…

O Que é Que Tem o Meu Cabelo?

Leonel, o leão, é convidado de uma festa. Mas, antes de se preocupar com que roupa ir, ele logo pensa no que fazer com o cabelo. A girafa, encarregada de dar um trato na juba, se diverte transformando deixando a cabeça de Leonal de várias formas malucas. Faz um corte dente-de-leão, que faz o coitado ficar com cara de flor, tenta penteado estilo ninho, e Leonal acaba infestado de passarinhos. Demorou até achar a forma ideal. (Companhia das Letrinhas)

25 anos do Menino Maluquinho

O livro traz uma história em quadrinhos inédita com 25 ilustrações de grandes artistas dos quadrinhos – Mauricio de Sousa, Laílson, Nani, Daniel Azulay, Gerson Salvador, Angeli, Nilson, Marcelo Campos, Jal, Gual, Ota, Santiago, Lélis, Dálcio, Mario Vale, Caco Xavier, Eliardo, Zélio, Jean, Miguel Paiva, Erica Awano, Aroeira, Guto Lins, Eduardo Baptistão, Fábio Moon e Gabriel Ba. Os convidados adaptaram os personagens do Ziraldo ao seu próprio traço para homenagear o Menino Maluquinho. (Editora Globo, R$ 28)

A Verdadeira História da Chapeuzinho Vermelho

A autora Natalini Sandro propõe uma nova Chapeuzinho Vermelho em A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho. O Lobo escrever à Chapeuzinho pedindo que o ensine a ser bom. Isso faz com que ele vire uma celebridade, despertando ciúme na menina. Essa história é mesmo muito diferente da que você já conhece! (Brinque-Book, R$44)

Turma da Mônica em: Contos De Andersen Grimm e Perrault

É claro que a Turma da Monica não poderia faltar nessa lista. Em Contos de Andersen Grimm e Perrault a turminha vive contos de fadas clássicos de Andersen e Perrault. (Editora Girassol, R$ 44,90)

Esconde-esconde na Escola

Esconde-esconde Na Escola mostra a rotina do cachorrinho Neném durante um dia na escola. Na cantina, na biblioteca, em cima da árvore, no banheiro, na sala de aula, ele sempre insiste em se esconder, mas todos os lugares já foram ocupados por outros bichos. Para ajudar Neném a encontrar seu esconderijo você pode levantar as abas das várias ilustrações manipuláveis do livro. (Companhia das Letrinhas, R$ 48)