Não deda, Duda!

Uma vontade louca de falar pelos cotovelos faz com que ela não segure um segredo. Desde que estava na barriga, a pequena Duda já se mostrava uma excelente fofoqueira. As orelhas e uma grande boca foram as primeiras partes do corpo a ganhar forma.

Mania de “leva e traz”, Duda é uma enxerida. Sonha até um dia virar mosquito, para assim, poder xeretar todas as conversas alheias. E não é que o desejo se realiza?

Autor: Andréia Vieira

Editora: Scipione

Páginas: 40

Quanto: R$ 23,90