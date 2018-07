Não! Não! E não!

(Por Aryane Cararo)

O que será que um cachorro pensa quando bagunça todo o jornal ou revira o lixo? Será que sente que está ajudando? Pois Não, o cachorro do livro Não!, dá sua versão dos fatos para tudo o que a gente pensa que é apenas travessura canina. Quando ele pega uma coxa de frango “emprestada” da mesa, é apenas para se certificar de que a comida está realmente perfeita para consumo dos donos. E você pensou que fosse diferente?

Pois esta história curtinha, de poucas palavras de Marta Altés, mostra o ponto de vista do cão, que só não entende porque sua coleira carrega outro nome. Uma ideia engraçada, com ilustrações idem, que renderem à autora a indicação no The People’s Book Prize 2012, da Inglaterra. E um final impossível de não rir.

Não! Autora: Marta Altés. Brinque-book, R$ 30,50.