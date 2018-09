Nas asas da brincadeira

Quer aprender mais sobre a aviação? Amanhã, dia 13, reabre o Museu da TAM, na cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Dentro dele, há um espaço especial para as crianças, o TAM Kids. E lá tem um monte de atividades divertidas para quem tem até 12 anos.

Dá para aprender bastante sobre a história da aviação: um painel mostra os primeiros objetos voadores, como as pipas chinesas e os aparelhos criados por Leonardo da Vinci, até chegar nos inventos de Santos Dumont (o inventor brasileiro do avião).

Se você sempre sonhou em pilotar uma aeronave, dá para ter uma ideia de como é usando o simulador, que fica em um espaço bem parecido com uma cabine de avião. Há um jogo de pula-pula onde se aprende de um jeito divertido sobre as alturas diferentes alcançadas pela abelha, um avião e um balão, entre outros elementos voadores.

O gerente do Museu da TAM, André Araújo, explica: “Toda criança tem o sonho de voar. Aqui, ela vai ficar ao lado dessas interessantes máquinas, onde os sonhos se tornam realidade e todo mundo consegue voar”. E o que é mais legal? “As tecnologias. Para começar, tem o túnel do tempo, que simula uma viagem desde o espaço sideral até o pouso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Há também muitos efeitos sonoros.”

Museu da TAM: Distrito de Água Vermelha, no km 249,5 da rodovia SP-318, que liga São Carlos a Ribeirão Preto, (016) 3306-2020, São Carlos. Quarta-feira a domingo, das 10 h às 16 h. R$ 25 e R$ 12,50 (estudantes).

(Por Fabiana Caso)