Nas asas da imaginação da Janaina

(Por Aryane Cararo)

Os olhinhos puxados de Janaina Tokitaka explicam muita coisa. Sua ligação com a cultura oriental é forte em seu trabalho como escritora e ilustradora e, volta e meia, ela conta mais um pouquinho de uma lenda, de uma crença, de uma história inspirada nos costumes do outro lado do mundo que ela ouviu. É assim em Asas de Dragão, seu novo livro pelas Edições SM, fresquinho, fresquinho. E colorido de dar gosto de ver. São duas histórias que viram uma só justamente no meio do livro. Um dragão macho e um dragão fêmea que viviam muito sozinhos até resolverem se arriscar e voar pelo mundo desconhecido. Um sai da montanha, o outro da caverna.

E fico aqui pensando quantas vezes ficamos inatingíveis na montanha ou escondidos na caverna, sem nos arriscar a enxergar o mundo de outra forma, sair da nossa zona de conforto para descobrir coisas novas. As descobertas podem ser muito boas, como mostra Janaina. E quantas vezes olhamos para nosso mundo sem encontrar os mistérios e encantamentos que existem nele, todos os dias, ao nosso redor. Isso é um pouco sobre o que se trata o segundo livro que Janaina está lançando, chamado Novos Moradores, pela Escrita Fina (R$ 35).

Um dia, dentro do sapato do pai, aparece uma aranha. No outro dia, uma planta cresce no calçado. Só a menina vê aquilo tudo acontecendo. Ela tenta alertar os pais, mas eles estão sempre muito ocupados, não conseguem enxergar. Então, os absurdos começam: focas na geladeira, felinos na sala, bichos-preguiça na cadeira, baleias na banheira. Como os pais reagem? Eles apenas tentam se acostumar. Mas a menina, essa sim, sabe aproveitar.

Para falar desses livros e um pouquinho do seu trabalho, batemos um papo com a Janaina. Vamos voar com ela?

Asas de Dragão é um livro para ler em duas frentes que se encontram no meio. Ele foi projetado assim desde o começo?

Janaina Tokitaka: Sim, foi sim! A ideia era brincar com a leitura oriental, inversa à que estamos acostumados, já que o livro japonês sempre me influenciou muito. Logo, pensei que seria divertido que o livro terminasse no meio. Achei que poderia funcionar como uma surpresa interessante para o leitor.