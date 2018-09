Nas linhas da Copa

O maior artilheiro

Quem não ouviu falar sobre Pelé? Ele fazia gols tão bonitos que mereciam aplausos de dez minutos e até a confecção de placas de bronze em sua homenagem. Seu futebol era parecido com uma dança: tinha ritmo, velocidade e beleza. Ele era capaz de driblar os adversários de uma forma que encantava multidões.

Nesse livro com belas ilustrações de Frank Morrison, a história de Pelé é contada desde quando ele era criança. Já nessa época, jogar futebol era sua atividade favorita.

No final, tem um monte de curiosidades sobre a história do Pelé: campeonatos que ele ganhou, gols mais bonitos e homenagens. Até mesmo o zagueiro sueco Sigge Parling, encarregado de marcá-lo em um jogo de 1958, conta: “Depois do quinto gol, eu queria era aplaudi-lo”.

Descubra mais sobre esse superartilheiro, maior recordista da seleção brasileira!

PELÉ – Por Amor ao Futebol, com ilustrações de Frank Morrison e tradução de Maria Lopes. Ed. Companhia das Letrinhas, R$ 29.

Passatempo interativo

Para os que vão acompanhar a Copa do Mundo de perto, este livro tem um monte de atividades legais para descobrir soluções e informações!

São circuitos para desenhar, quebra-cabeças, cálculo de pontos de classificação de times, caça-palavras, figurinhas e muitas outras atividades.

Você também vai se informar sobre o campeonato. O livro tem fichas sobre os jogadores, lista todas as edições da Copa do Mundo e traz até tabelas de jogos para serem completadas com os vencedores durante o campeonato.

Campeões do Mundo!, Ed. Girassol, R$ 12,90.

Desenhos que contam uma história

O artista Odilon Moraes conta sua historinha sem palavras, através de belas ilustrações feitas com lápis e aquarela. Há traços azuis, completados somente com a cor verde e amarela das bandeiras e camisetas da seleção brasileira. É seguindo essas imagens que acompanhamos um dia na história de um garoto.

Em um cenário de muitas bandeirinhas e cornetas, ele participa da festa que é assistir um jogo da seleção brasileira. Mas o time acaba perdendo. Ele fica triste e só melhora jogando uma pelada com os amigos. Ainda vestido com a camiseta da seleção brasileira, ele marca um gol maravilhoso!

Sinal de que sempre pode haver uma reviravolta no nosso dia, mesmo quando o nosso time perde.

O Presente, de Odilon Moraes, Ed. Cosac Naify, R$ 35.

(Por Fabiana Caso)