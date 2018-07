Natal de rei

O Gloob exibe amanhã (dia 23) O Natal do Menino Imperador, um especial sobre a amizade de Dom Pedro II, imperador do Brasil, e um menino muito pobre, filho de escravos. Essa aventura se passa quando Pedro II tinha 9 anos e iria passar o Natal sozinho, pois seus pais já haviam morrido. Ele tinha tantos afazeres e responsabilidades que mal tinha tempo para brincar. Mas, quando conhece acidentalmente Dito, o menino escravo, aprende um monte de brincadeiras e estripulias: rodar pião, subir em árvores e andar descalço. Até em um circo ele vai parar na noite da ceia. O especial já foi exibido antes pela Globo, mas vale a pena ver de novo no Gloob: dia 23, às 11h30 e às 21h30.