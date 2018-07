Nem parece que é museu

Escolhemos dez lugares em diferentes Estados do Brasil para você brincar. É férias e, quem sabe você não tem a sorte de estar por alguma dessas cidades? São museus ou centros culturais. Mas, diferente do que você está acostumando a ouvir, neles você pode falar alto (na maioria dos espaços), correr, brincar, explorar cada cantinho.

Para ler reportagem completa, clique nas páginas abaixo. Em seguida, saiba mais sobre que organizam atividades especiais nas férias.

Museu do Futebol: Em São Paulo, oficinas de origami, espaço de leitura e contação de histórias, todas as quintas-feiras e sábados, até o dia 30 de julho. Aliás, nesse dia, às 15 h, Hélio Ziskind vai fazer um show de lançamento do álbum O Elefante e a Joaninha.

Catavento: Quer entender mais de química? O pessoal do Mad Science vai fazer uma série de experiências nas férias do Catavento, em São Paulo. Mas se você preferir brincar com papéis, tudo bem! Vai ter oficinas de origami e pinturas todos os dias, onde a história do papel também será contada.

Museu da Língua Portuguesa: o primeiro andar, feito para exposições temporárias, está vazio. Portanto, a única novidade é que agora nas férias há visitas guiadas pelos outros espaços em três horários: 12 h, 14 h e 16 h. No segundo andar, um painel de 106 metros reúne vídeos para apresentar o nosso idioma. Objetos e textos nas paredes contam como a língua portuguesa surgiu, e como o latim se misturou com a língua dos povos tupis e africanos. No terceiro andar, não perca os filminhos. Em meia hora, é possível entender melhor as palavras e até se emocionar com as poesias feitas em áudio e projetadas na parede. Se quiser ouvir, apenas, feche os olhos e deixe que as mensagens entrem na imaginação. E claro: o museu fica junto à Estação da Luz e em frente à Pinacoteca do Estado de São Paulo. Com tempo, um passeio vira três.

Museu Imperial: Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a programação mais bacana é feita com agendamento escolar. Mas o visitante que desembarcar ali só com os pais pode participar do Sarau Imperial, uma contação de história que aocntece todas as sextas-feiras e sábados, às 18h30. Nele, atores interpretam a princesa Maria Isabel e seus amigos para contar como era a rotina da cidade no século 19. Outra dica da Regina Resende, responsável pelo setor de Educação, é o jogo Travessia (feito pelos especialistas que trabalham no museu e vendido na lojinha do local). “É um jogo de tabuleiro com perguntas e respostas de geografia, história e outros assuntos, que ensina de uma maneira divertida como foi a travessia feita pela corte portuguesa até o Brasil”, diz.

Inhotim: Em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, é que está o maior museu a céu aberto do País. O espaço reúne obras de arte espalhadas pelo jardim, que também pode ser considerado uma obra de arte. É porque só de espéciles cultivas há mais de 4 mil. E então, o pessoal de lá aproveita para falar de natureza aproveitando o próprio acervo botânico do local. Tem contação de história, cujo personagem principal é uma borboletinha e oficina de origami. E ainda, cineminha e um show musical, realizado no pé de uma árvore gigantesca. “A apresentação do coral é no dia 23. E o Curta Pipoca Ambiental vai apresentar animações e curtas sobre a Mata Atlântica, do dia 26 ao 31 de julho, das 10h30 às 16h30, e com direito a pipoquinha”, diz Laura Neres, supervisora de educação ambiental do Inhotim.

E afora, voltando ao começo desse post, temos de admitir: não foi nada fácil selecionar quais entrariam no Estadinho de papel. A ideia era apresentar museus de diferentes assuntos e que tivessem alguma interatividade. Ainda assim, para não sermos injustos, resolvemos incluir aqui no blog outros programas que não foram comentados. Clique nos links abaixo e descubra mais sobre os outros passeios de férias.

Para os pais:

Antes de escrever a matéria, pedimos algumas dicas para a especialista em museus e educação Maria Isabel Leite, editora do blog Repensando Museus. Ela ajudou a gente a escrever o Manual dos Pais, que está na página 3. Mas vale entrar também no blog para acompanhar tudo o que ela vê e escreve sobre o assunto.