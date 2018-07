Nicolau, pernas de pau

(Por Aryane Cararo)

Não, não vamos falar sobre um jogador de futebol chamado Nicolau. Nosso Nicolau é outro e vivia numa cidade chamada Manguespuma (dizemos vivia porque, depois da Grande Festa, não sabemos direito o que aconteceu com Nicolau…). Ela está mapeada no livro As Pernas de Pau de Nicolau, da Editora Melhoramentos. Em Manguespuma, os rios eram avenidas, as ruas eram formadas por seus afluentes e as casas precisavam ficar sobre palafitas. E as pessoas não se deslocavam por barcos. Acredita que elas andavam para lá e para cá, sem se molhar, com pernas de pau? E quem tinha a perna mais alta de todas era Nicolau. Ele podia tocar as nuvens!

É verdade que ele acabava não conversando muito com as pessoas, pois ficava muito acima delas. Mas isso não era um problema para o garoto, que era bastante calado e tinha apenas um amigo: um pássaro pega-rabuda. Nicolau vivia, assim, com a cabeça nas nuvens, sem interagir com os outros habitantes. Até o dia da Grande Festa, quando os moradores não conseguiram acender a tradicional fogueira porque perderam suas madeiras. O menino terá de tomar uma decisão: descer para ajudar os habitantes ou permanecer com os pensamentos ao vento, no seu mundo perfeito.

Sim, esta é uma história doidona, do jeito que a gente gosta: com muita imaginação. Pernas de pau… Cabeça nas nuvens… Dá para imaginar como seria morar numa cidade assim? Com este livro, você imagina. Não só porque o texto escrito pelo francês Éric Puybaret é muito gostoso de ler, mas porque suas lindas ilustrações transportam a gente para o mundo da fantasia, uma história surreal, dessas boas de inventar. Perfeita para que, agora, você continue a imaginar o que aconteceu com Nicolau, o pernas de pau.

As Pernas de Pau de Nicolau. Autor: Éric Puybaret. Ed. Melhoramentos, R$ 35