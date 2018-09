No mundo da fantasia

O Circuito Estadinho de amanhã (dia 26) vai embarcar numa viagem para o mundo da fantasia. É só chegar à Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, às 15 horas, e sentar na área de livros infantis. A contadora de histórias Andi Rubinstein e a cantora Renata Mattar vão conduzir essa viagem com três contos bem bacanas. É só prestar atenção no que elas vão contar (e cantar junto quando der).

Um dos contos foi tirado do livro Histórias de Tia Nastácia, de Monteiro Lobato, e fala de um homem que acha um tesouro e fica com medo de que sua mulher, que é muito tagarela, conte para todo mundo. Para que ninguém acredite nela, o marido vai bolar um plano para que todos pensem que ela é doidona. Se quiser saber que plano é esse, vá ao Circuito ou leia o livro. A outra história é de uma macieira que queria ter uma estrela. E, por fim, um rei que adorava dançar. Ficou curioso? Então, não perca!

Circuito Estadinho. Contação de histórias na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. Nações Unidas, 4.777). Sábado (dia 26/3), às 15 horas. Grátis.