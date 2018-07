Noite estrelada

O que você faz para dormir? Conta carneirinhos? Pede histórias para sua mãe? Pois a menina do livro Mil e Uma Estrelas gostava era de contar estrelas. Talvez só para sonhar com histórias, com os bichos e formas que ela acabava descobrindo no céu. Mas, um dia, todas as estrelas sumiram e a noite virou só escuridão. Quem poderia ajudar? Somente aquele que fosse muito alto, como o Ogro Gigante, capaz de alcançar a lua. E qual não foi a surpresa da garota ao descobrir que era justamente o ogro o responsável pelo sumiço das estrelas? Alguém pode adivinhar por quê?

1) Ele era egoísta e queria as estrelas só para ele.

2) Ele gostava de assustar as pessoas à noite, mas a claridade das estrelas atrapalhava.

3) Ele queria formar suas próprias constelações.

4) Ele tinha medo do escuro.

E o que será que aconteceu depois? Só lendo o livro da Marilda Castanha, que tem uma história fofa e ilustrações lindas, lindas, lindas.

Ah, você quer saber a resposta? Acredite, é a 4!

Mil e Uma Estrelas. Autora: Marilda Castanha. Edições SM, R$ 34.