Novas formas de argila

Volta às aulas? Nem pensar! No Ateliê de Cerâmica Alessandra Dantas, as crianças participam da oficina Da Modelagem em Argila à Queima. A atividade é dividida em dois dias, uma para cada etapa de produção (por causa disso é preciso agendar).

No intervalo das aulas, Alessandra contou um pouquinho sobre o trabalho:

Qual é a proposta do curso?

É que as crianças entendam e aprendam como a argila se transforma em cerâmica. E a gente só consegue fazer isso ensinando sobre as técnicas.

E que técnicas são essas?

Colagem, placa, modelagem sem fazer bolha de ar, técnica da cumbuquinha e técnica de pintura com argila colorida.

Quais são as peças que as crianças mais gostam de fazer?

Tartarugas, bonecos, xícaras, pires, potes e pratinhos.

E além da argila, as crianças usam outros materiais para dar formas?

Ah, tem sempre uma novidade. Para fazer cabelinho, por exemplo, usamos o amassador de alho. A escova de dente também é utilizada, na hora da colagem.

Que história é essa de ‘queima’? Tem perigo?

Não tem perigo! Nós apenas mostramos o forno onde a cerâmica é queimada. Mas só faço isso quando as peças estiverem bem secas. E como demora cerca de duas semanas para secar, todo o mundo já até voltou às aulas.

Depois que todas as peças foram criadas, a professora organiza uma exposição para entregar os trabalhos (já queimados) aos pequenos artistas. E até convida pais, tios, avós e amigos para a festa. Mas isso só acontece no fim das férias.

Da Modelagem em Argila à Queima. Ateliê de Cerâmica Alessandra Dantas. R. João Elias Saada, 56, Pinheiros, 3815-0935, São Paulo. Segunda e quarta: 9h30/12h e 14h30/17 horas; terça e sexta: 14h30/17 horas. R$ 115 (material incluso, valor válido para dois dias de oficina). É preciso agendar. Até 30/7. Recomendação da produção: a partir de 5 anos.