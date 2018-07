Os detetives do prédio azul/Divulgação

Começa a funcionar hoje (dia 15) o Gloob, o novo canal infantil de televisão a cabo. É mais uma opção (paga) que você tem para se distrair em frente à telinha. Tem seriados e desenhos novos, que prometem ser muito legais, como o Detetives do Prédio Azul e Chaplin, e outros que fazem sucesso entre as crianças há muitas gerações (seus pais podem ter assistido), como Smurfs, He-Man, She-Ra, Popeye, além do reprise de Sítio do Picapau Amarelo que foi exibido na Globo nos anos 2000. Hoje, a diversão começa às 11 horas, com os amigos detetives. Conheça um pouco mais de cada atração:

Detetives do Prédio Azul (D.P.A.): Mila (9 anos), Tom (11) e Capim (10) são vizinhos no prédio azul e muito amigos. Eles se reúnem todas as tardes em seu clubinho secreto, na casa de máquinas do prédio, para desvendar problemas como: um cheiro horroroso que apareceu no edifício, a luz que acabou bem na hora da decisão de campeonato de futebol, etc. Nas suas investigações, eles vão ter de driblar a malvada Dona Leocádia, síndica do prédio que implica com a turminha o tempo todo. De segunda a sexta, às 18h30.

Chaplin: O desenho sobre Chaplin, ou Carlitos, traz o personagem em situações muito engraçadas.

Pequeno Grande Avô: Seriado que mostra as aventuras de Jason e seu avô, que até se parece com uma criança de tão travesso. Com sua boina mágica, ele consegue ficar tão pequeno que cabe no bolso do neto. E também faz os brinquedos de Jason criarem vida.

Ned & Fred: Na animação, Ned & Fred, dois irmãos que são lebres, abrem um aeroporto (nesta aventura, quase todos os animais voam).

Tom: Neste desenho, o personagem principal é Tom, o único dinossauro vivo da Terra. Tom quer voltar para sua ilha, e acaba viajando por vários países, mas tem de tomar cuidado com a turma de Carter, que quer capturá-lo.

Spike Team: Seis meninas muito diferentes, que jogam juntas num time de vôlei, terão de aprender a dividir, ter coragem e perseverança.

Fish & Chips: Chips, um gato que consegue respirar debaixo da água, vai tentar a todo custo roubar o pingente de Chips, um peixe que respira na superfície.

I.N.K – A Rede Secreta: A professora Miss Macbeth quer transformar a escola Pinkerton no pior lugar da Terra. Os alunos vão ter de se unir para impedir isso.

Ariol: Ele se passaria por um simples menino de 9 anos, se não fosse azul, com orelhas grandes e óculos enormes. Ariol é um burrinho tímido, mas muito criativo, e que vai viver várias aventuras com seus amigos.

Asha: Na animação, a garota capta sinais de televisão em seu computador e tenta mudar o mundo para ele ficar mais divertido.

Anjo da Guarda: Porter é um anjo que, para ganhar asas, é enviado à Terra para transformar Carl, de 15 anos, no garoto mais popular da escola.

Sandra, a Detetive Encantada: O desenho mostra a história de uma menina de 10 anos, vinda de uma família de detetives, que viaja para a Terra do Era Uma Vez para resolver os mistérios dos contos de fadas, como o sequestro do Pinóquio.