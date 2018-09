Novos pássaros

(Por Fernanda Araujo)

É primavera! Já estamos na estação mais florida e colorida do ano, mesmo com esse friozinho. E foi inspirado na beleza dessa estação que o artista plástico José Carlos Lollo comandou o Circuito Estadinho, no último sábado (dia 24), no Shopping Villa-Lobos. Lollo chegou com a escritora Blandina, sua esposa, carregando um montão de sacolas.

Enquanto Blandina distribuía as sacolas, deixando a garotada curiosa, Lollo lembrou que o Circuito Estadinho é uma iniciativa do Estadão em parceria com a Livraria Cultura. Disse também que ele e a esposa faziam livros, como o infantil Quem Soltou Pum?, mas adoravam fazer pássaros nas horas vagas. Então, em homenagem ao colorido da primavera e ao gosto pelas aves, eles resolveram ensinar a fazer pássaros, com três modelos básicos e todos os outros que a imaginação pudesse bolar.

Fotos: Fernanda Araujo/AE



Dentro das sacolas, as crianças encontraram adesivos, penas,

placas de isopor e papéis coloridos com moldes de asas e bicos.

Julia Maciel, de 3 anos, foi uma das primeiras a recortar as asas do pássaro.



Laura Paulino, de 2 anos, ficou encantada.

Brincar com tesoura no colo do papai Luciano foi o máximo.



Lollo explicou a função das pecinhas e como transformá-las em um lindo pássaro.



Matheus Robles dos Santos, de 9 anos,

chegou com a irmã Helena Robles dos Santos, de 7.

Ele aproveitou para ler um livro, enquanto ela fez o pássaro. Aliás, um lindo pássaro.



E teve gente como o André Lage Salgado, de 3 anos, que resolveu criar uma

nova espécie de ave. “Tem bolinhas e voa bastante”, explicou ele. Alguém duvida?



E gente como a Veridiana Rabello da Silva Prado, de 4 anos,

que foi com um penteado bem lindo. E levou a mamãe e a boneca.



O Cainã Concette, de 2 anos, também foi com a mamãe e fez um pássaro cheio de detalhes.



Helena Martuscelli, de 4 anos, levou seu trabalho para que

o Lollo e a Blandina dessem uma olhadinha. Nota 10!



Nicholas Mac-Knight Gimenes, de 4 anos, também passou por lá.



Nicholas Menegatti Anastácio Hatanaka, de 3 anos, ficou entre os primos

Daniel Kikawa, de 8 anos, e Ana Carolina Kikawa, de 6 anos



Ave rara? Teve também! Olha só o Benny Casiuch, de 3 anos.

Gostou? Então, anote na agenda, pois semana que vem tem mais. O próximo Circuito Estadinho vai ser no dia 1/10, às 15 h, na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, com a contadora de histórias Nanda Ribeiro. Esperamos você!