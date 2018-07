O amor em todas as suas formas

(Por Aryane Cararo)

Nina está apaixonada por Sacha. Mas isso está dando muita dor de cabeça, porque ela ainda não entende direito o que é a paixão e o amor. Vai ser preciso muita pergunta para diferenciar o amor por um amigo do amor entre um homem e uma mulher, e de todas as outras formas de amar (até mesmo quando dizemos que amamos um certo tipo de comida). Em Nina e o Amor, da coleção Filosofia para Crianças, você descobre com Nina o que é o desejo, a paixão, o amor, o ciúme, a responsabilidade que vem junto com o sentimento, além de ler alguns mitos como o do surgimento do homem e da mulher, a história de Narciso e a do Rei Salomão. Um livro bom de ler para quem já sente o coração batendo mais forte por alguém.

Nina e o Amor. Texto: Oscar Brenifier. Ilustrações: Delphine Perret. Globinho, R$ 32.