O circo está armado

Fotos: Thais Caramico/AE

A terceira edição do Festival de Circo, em Limeira, está começando a esquentar. E nem é por causa do sol que resolveu aparecer por aqui. Com o fim de semana chegando, o número de atrações aumenta. Se estiver pela região (e olha que a região é grande, hein?), convide os seus pais para um dia de muita alegria, pipoca, maçã do amor e algodão doce. Aliás, eu até arrisco dizer que circo sem essas três coisas (e palhaço, claro!) não é circo.

Hoje, você pode ver a Equipe Alegria, o malabarista Angelo R. Venegas, os Parlapatões, o Circo Zanni, os Irmãos Alves no trapézio, o ilusionista Ricardo Malerbi de Enquanto Houver Encanto (que já conversou com a gente), os palhaços do Jogando no Quintal e muito mais. Dá só uma olhada no site para ter a programação completa.