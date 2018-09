O Circuito Estadinho vem aí

Neste sábado, dia 5, vai começar o Circuito Estadinho. A partir de agora, todo sábado à tarde vai ter uma atividade diferente em uma das lojas da livraria Cultura. Pode ser contação de histórias, teatro, música, oficina artística…

A primeira apresentação é da contadora Ana Luísa Lacombe, na livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos, às 16 h. Ela vai cantar músicas e contar lendas de Festa Junina. Uma delas é sobre como surgiu a pipoca doce. Tudo começou com o Pipoco, que se apaixonou pela maçã do amor. Um dia, ele caiu e foi sendo chutado até chegar à barraquinha da maçã…

O resto da história você ouve a Ana contar lá na livraria. Quer mais pistas do que vai ter? Ela conta aí embaixo.

O que não pode faltar numa Festa Junina?

Não pode faltar a fogueira e o mastro do santo, aquele cheio de fitas, que as pessoas dançam em volta. Eu vou levar um mastro no sábado. Em cima dele tem um prisma com as fotos dos três santos: São João, São Pedro e Santo Antônio. Eu vou girando o mastro e contando lendas sobre eles.

Só isso?

Ah, também não pode faltar a quadrilha! Mas no Circuito eu vou ensinar a dançar catira. Eu simplifico bem os passos, ensino só um sapateado e uma palminha bem simples e a gente dança, parece até aquele sapateado caipira da região de Piracicaba. É bem divertido.

Qual música caipira você mais gosta?

Eu adoro Viva o Fogueteiro, uma canção em que todo mundo come batata-doce e fica com dor de barriga. A música não fala isso abertamente, ela só sugere que está todo mundo soltando fogos de artifício. Mas essa eu não costumo cantar.

Quer ver? Então, não perca: Circuito Estadinho, no dia 5 de junho, às 16 h, na livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. Nações Unidas, 4.777, São Paulo)