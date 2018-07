O cordel e o cordelista

Olá, pessoal!

Quer saber mais sobre cordel? O Estadinho conversou com o escritor César Obeid, que tem vários livros publicados e costuma contar suas histórias por aí. Além de falar um pouco sobre esse gênero da literatura, ele também ensina a fazer rimas.

César, conta para a gente como você define o cordel.

A literatura de cordel brasileira, nascida e desenvolvida no interior de alguns estados nordestinos, é uma forma de contar histórias ou poesias sempre com rimas.



É possível trabalhar qualquer tema nesse gênero?

Eu acredito que sim. Mas é fundamental que o poeta goste e conheça bastante o assunto tratado.



Por que as histórias regionais são as mais conhecidas?

Porque o cordel nasceu no sertão nordestino e os poetas, como representantes do povo, contam fatos relevantes a eles. Não podemos esquecer das histórias não-regionais que também são super conhecidas, como Pavão Misterioso, Princesa do Reino da Pedra Fina, entre outras.



Quando criança, você já gostava de escrever em versos?

Não. Fui descobrir o cordel depois que saí da escola, aos 17 anos.



Quando você começou a escrever livros de cordel?

Comecei a escrever folhetos e peças de teatro de cordel há mais de 13 anos. O meu primeiro livro só foi publicado foi em 2005.



Quais as maiores dificuldades em escrever cordéis?

Acho que é a metrificação, que é o tamanho de cada verso, pois no cordel precisamos obedecer a contagem silábica, ou seja, o verso não pode ter sílabas sobrando ou faltando.



Que dicas você dá a quem quer escrever um cordel?

Primeiramente, o jovem poeta aspirante precisa ler bons folhetos e livros, assim vai dominar o “jeitão” de contar histórias dos poetas populares. Se puder ouvir CD’s de repentistas de viola também será de grande valia. Depois, é só seguir o esquema do “XAXAXA”. É simples.

Agora, clique aqui e veja como criar os versos.

E também anote na agenda: no sábado, dia 15 de maio, às 16h, César vai estar no Sesc Santana para contar as estripulias do Saci Pererê.