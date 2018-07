O desafio da princesa

“Há muitos anos, o dia do desafio da princesa chegou. Ela era mais conhecida como Roxane. Iria passar por 4 desafios. Se ela conseguir passar, se tornará uma rainha completa. A mãe dela, a Rainha Maria, lhe dará a coroa, mas, se ela não passar, terá que esperar cinco anos para fazer de novo.

É o seguinte, ela será coroada e a sua mãe não será mais um membro da família real, então, terá que se mudar para uma casa na natureza e tornará seu sonho realidade.

Quando eram dez horas, começaram os desafios. Até as pessoas da cidade grande estavam lá para assistir.

Uma menina disse bem alto:

‘As regras são: sempre que precisar de água, comida, amigas e de uma cama, grita ajuda e do que precisa. Agora você, princesa Roxane, terá que pegar três tipos de flores no jardim e seguir a calçada de tijolos rosas. Chegará num belo lago, nadará nele até acabar. Em seguida, continuará a seguir a calçada rosa. Quando vir três meninos, comprará uma vaca deles pelas três flores que encontrou. Dará uma palestra sobre como é a vida de uma princesa e prosseguirá até chegar ao castelo. Se cair da vaca, já perde. Boa sorte.’

Ela contou as flores, nadou, comprou a vaca, deu a palestra na escola e, quando estava chegando, ficou com medo e quase caiu, mas se segurou. Passou a linha de chegada e virou a rainha.

Acordou e viu que tudo era um sonho. O dia do desafio da princesa estava só no começo…”

Natalia Gama Ainzua Bruzzone, 5º ano

Esta é uma história produzida por um dos alunos da professora Veronice Leal, do 5º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, que aceitou o desafio do Estadinho de criar uma história usando as palavras da nuvem de tags publicada na edição de 24 de março.