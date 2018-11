Vocês lembram da edição do Estadinho que falou sobre dragões? E daquela brincadeira de misturar dragão com outro bicho para ver no que é que dava? Até pedimos para vocês mostrarem para a gente os mutantes que criaram (se não lembra, clique aqui).

Então, o Pedro Viveiros Quadt, de 8 anos, que estuda no Colégio Riccaro, fez o dele e mandou. Ele criou o Dragocobra, uma mistura muito legal de dragão com cobra. O bicho tem uma super velocidade e muito poder de fogo! É isso aí, Pedro!