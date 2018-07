Havia um fazendeiro que tinha quase tudo o que queria na vida: muitos bois, uma fazenda enorme e bastante riqueza. Mas como nem tudo é perfeito, o tal homem tinha um filho mudo. Completamente calado, nunca tinha falado uma palavra. E olhe que já era rapaz!

Triste com isso, o fazendeiro fez uma promessa: daria sua fazenda a quem fizesse o filho falar. Mas se a pessoa falhasse, perderia sua cabeça. Muitos não conseguiram. Até o dia em que uma moça resolveu tentar, depois de um sonho.

Esse é só o começo de O Filho Mudo do Fazendeiro, um conto do livro No Meio da Noite Escura Tem um Pé de Maravilha, de Ricardo Azevedo. Este conto é feito de uma série de histórias, uma dentro da outra, que o grupo Contantes Contentes apresenta amanhã (dia 30), no Circuito Estadinho. Se você ficou curioso, não deixe de ir à Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos. A contação começa às 15 horas!

Circuito Estadinho: Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros). Sábado (30), às 15 horas. Grátis.