O Gato de Botas e os contos de fadas

Essa semana o Estadinho contou a história do Gato de Botas. Esse ruivinho esperto nasceu na literatura, muito tempo antes de aparecer nos filmes do Shrek. E o mais legal é que agora ele ganhou um filme só dele, o Gato de Botas, que acaba de estrear no Brasil. Mas, antes de você sair correndo para o cinema, clique nas páginas abaixo e descubra a verdadeira história desse felino.

O filme O Gato de Botas, como já contamos no Estadinho, mostra uma história bem diferente da original. Mas vale muito a pena assistir. Os diálogos são bem engraçados e a história é cheia de emoções. Quer ver o trailer?



Já que estamos falando do Gato de Botas, vamos aproveitar para conhecer um pouco mais sobre Charles Perrault?

Esse escritor francês (1628-1703) transformou os contos de fadas em literatura. É que até o século 17 os contos eram passados de um para o outro, em forma de narrativas orais, ou seja, ninguém tinha escrito as histórias, mas elas já existiam. E como quem conta um conto aumenta um ponto, a mesma história ia ganhando diversas versões.

O contexto daquela época influenciou muito essas histórias. O Gato de Botas, por exemplo, ganhou botas porque esses calçados eram sinônimo de civilização e bons modos, um conceito que havia acabado de surgir na corte de um rei chamado Luís XIV. No conto da Cinderela, também escrita por Perrault, a linda menina também não usava vestidos maravilhosos à toa. Os trajes luxuosos e o sapatinho de cristal eram um símbolo de delicadeza.

Além dessas histórias, o escritor passou para o papel várias outras que você conhece. A Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Mas essas histórias, antigamente, eram um pouco mais do que simples contos para crianças. De cada uma delas podia-se tirar uma moral. “Como no caso da Cinderela, que sugeria que as mulheres deveriam ser tão delicadas a ponto de conseguir andar em sapatinhos feitos de cristal sem quebrá-los”, diz a escritora e especialista em contos de fadas Katia Canton.

No caso do Gato de Botas, um poema no final dizia:

“Nunca menospreze um presente,

Ele pode ser bem valente,

E lhe trazer um novo tesouro,

Para fazê-lo enriquecer à frente.

Um gato vestindo botas

É uma figura um tanto estranha,

Mas pode dar meia voltas,

E lhe trazer uma felicidade tamanha.

Faça como ele:

Viva a vida com bom-humor.

Nunca sentirá terror

E terá sempre histórias de vida

Curtidas ao lado de gente querida.”

Esses contos de fadas não eram escritos só para crianças. Nem existia uma separação entre literatura infantil e adulta. A escritora nos conta também que isso mudou porque, no século 18, as crianças deixaram de ser tratadas como miniadultos. “Foi quando começaram a surgir roupas, brinquedos e histórias feitas especialmente para a imaginação infantil”, explica Katia.

Parece que isso tudo faz bastante tempo, mas nós estamos no século 21.

Hoje, as histórias para crianças são bem diferentes, não são? Se a gente pensar na história do filme Happy Feet 2, que contamos aqui no blog outro dia, por exemplo, percebemos que os “pinguins crianças” são cheios de atitudes e entram em várias aventuras. O que não acontecia nas histórias dos contos de fadas de antigamente. Os contos eram feitos para preparar as crianças para o mundo adulto da época, que era bem diferente do que é hoje.

Cinderela (reprodução).

A Katia Canton é autora do livro Era uma vez Perrault, e foi nele que descobrimos uma coisa bem interessante. O conto de fadas da Cinderela é considerado “como o tipo mais popular de conto existente no mundo, em todas as épocas”. São mais de 400 versões contabilizadas dessa história, com textos da China antes de Cristo até as versões que conhecemos da Walt Disney.

Se você quer saber mais sobre o universo dos contos de fadas de outros tempos, vai gostar do livro Conversa de Madame – Perrault nos Salões Franceses, também da Katia Canton. Nele, você vai descobrir um pouco mais do contexto histórico da época em que os contos de fadas funcionavam como lições de comportamento. Se o assunto interessou, pode ser uma boa leitura.

Conversa de Madame – Perrault nos Salões Franceses

Autora: Katia Canton

Ilustrações: Renata Barros

Editora: DCL

Preço: R$ 25.

