O homem que cuidava dos sonhos

O coraçãozinho do menino ficou apertado. Seu pai saiu de casa. Sua mãe entrou no quarto e bateu a porta. De noite, a tristeza era tão grande que ele não conseguia dormir.

Mas apareceu o Zelador de Sonhos, um ser bem pequenininho e alaranjado que estava sempre por ali. Ele chegou perto do olho do menino e, com muito cuidado, abrigou sua lágrima em um potinho. Para o Zelador, lágrima de criança é muito importante.

Ele também colou o coração do garoto, que estava parecendo gelo picado. E cuidou do menino a noite inteirinha: passeou com ele nos sonhos e só foi dormir quando o garotinho despertou, certo de que não estava sozinho.

É essa história que você vê no livro O Zelador dos Sonhos, que tem ilustrações lindas. A artista Ionit Zilberman fez desenhos bem coloridos usando recortes de vários materiais, como rendas e tecidos. Legal, né?

O Zelador de Sonhos, de Regina Gulla com desenhos de Ionit Zilberman. Editora DCL, R$ 21.

