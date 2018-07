O jatinho assassino

“Em uma região do interior de São Paulo, João, um fazendeiro, estava há semanas em busca de uma resposta para um enorme problema.

Tudo começou quando, numa tarde, como de costume, João foi olhar suas abelhas trabalhar e encontrou todas mortas.

O fazendeiro ficou desesperado, porque eram elas que traziam a maior renda para a fazenda. Então foi plantado um mistério: como as abelhas morreram?

Primeiramente, João foi tentar investigar a fazenda e seus arredores, para ver se encontrava alguma pista. Mas ele não achou nada de estranho, a não ser algumas novas fazendas ali por perto.

Então, o fazendeiro resolveu chamar uma equipe de investigadores americanos, especialistas no assunto.

No início da pesquisa foram encontrados rastros de alguém que poderia ter andado por lá. Alguns dias depois, conversando com algumas pessoas, descobriram que o fazendeiro era muito odiado por todos os empregados, pois ele era muito grosso, chato e rígido com eles. Descobriram ainda que, alguns dias antes, ele tinha demitido um antigo empregado, apenas porque deixou uma galinha escapar e consequentemente esse empregado ficou muito bravo, pois ele tinha família para sustentar.

Pronto! Já tinha um suspeito em mãos, pois, revoltado, esse empregado podia ter matado as abelhas para se vingar do fazendeiro.

Mas surgiu outro suspeito, o entregador de compras, pois toda vez que ele ia até a fazenda para entregar produtos comprados por João no mercado da cidade, saía correndo das abelhas e na maioria das vezes era picado, ou seja, ele podia ter matado elas como uma forma de acabar com essas situações.

Após semanas investigando, descobriram que naquela região havia plantações de cana-de-açúcar que foram atingidas por uma forte praga, o que levou um jatinho a ter que passar por lá com um forte agrotóxico para exterminá-las. Isso aconteceu justamente no dia em que as abelhas morreram, concluindo: elas morreram envenenadas pelo agrotóxico.”

Beatriz Colovati Saccardo, 13 anos, 8º ano

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

