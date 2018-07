Foguete furão

É uma aventura só: um garoto xereta vai parar no porão de um prédio e, por acaso, encontra um foguete. Acende com o fósforo e assim tudo começa! O foguete levanta voo e sobe furando todos os apartamentos. Pega uma banheira, uma jarra de suco e até arranca a peruca de um vovô.

No livro, as páginas recebem um furinho no meio, como se o foguete tivesse mesmo pasado por lá. As ilustrações e o texto, feitos pela primeira vez em 1912, são do genial Peter Newell, que também escreveu O Livro Inclinado.

Título: O Livro do Foguete

Autor e ilustrador: Peter Newell

Editora: Cosac Naify

Páginas: 48

Quanto: R$ 39