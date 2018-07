Redondinho

O mundo é redondo, a roda é redonda, a bola, a melancia e o relógio também são. A gema do ovo é redonda, o sol tem formato de círculo que, acredite, é redondo! Redondo também é o formato do livro que se chama O Livro Redondo. Minha nossa, você está achando tudo isso redondo demais? Então, caso você enjoe, mude de forma geométrica e conheça O Livro Quadrado (outra obra do artista plástico Caulos).

Título: O Livro Redondo

Autor e ilustrador: Caulos

Editora: Rocco

Páginas: 36

Quanto: R$ 29