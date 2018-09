O melhor amigo das crianças

A edição do Estadinho de hoje (dia 23) fala sobre o Snoopy, que completou 60 anos dia 2 de outubro.

Nas tirinhas, o Snoopy é um beagle (se diz “bígou”). É uma raça de cachorro vinda da Inglaterra. Como ele é muito dócil, é um dos cães mais indicados para as crianças. Já reparou em como o Snoopy vive rodeado delas? “No caso do beagle, a criança morde o cachorro, e não o contrário”, conta o criador Antônio Edgard Júnior, do Canil Recanto.

Apesar disso, como ele tem o melhor faro entre os cachorros, é muito usado para caça. “Mas ele só aponta onde a caça está. Ele não ataca”, explica Júnior.

Em geral, os beagles são brancos com grandes manchas pretas e amarelas, ou apenas brancos com manchas amarelas. São de médio porte: têm entre 33 e 44 centímetros de comprimento.

Como ele precisa gastar muita energia, se ficar sem passear frequentemente, pode ficar gordinho (se deixar, ele não para de comer nunca!).

Um filhote custa cerca de R$ 700.