O melhor da Feira de Bolonha

O Estadinho pediu às escritoras e ilustradoras Janaina Tokitaka e Mariana Zanetti para nos contar o que aconteceu de melhor na Feira de Livros Infantis de Bolonha, na Itália (é a maior feira dos livros para crianças). Elas foram para lá com a missão dada e, como ótimas espiãs, trouxeram informações importantes. Janaina virou a agente Escarlate e Mariana era a agente Afonso Dias. Além do que foi publicado no Estadinho impresso (clique nas páginas abaixo para ler), elas contam mais no blog.

Clique aqui para ampliar a página e ler

Clique aqui para ampliar a página e ler

Quais foram as situações suspeitas da feira?

Escarlate: “Atenção, penso que localizei uma fada escondida no estande da Coreia, vestindo uma blusa coberta de pedras preciosas e uma saia rodada de bailarina. Infelizmente, a tal fada desapareceu tão rápido quanto surgiu e não pude fotografá-la. Acredito que tenha escapado de algum livro de contos de fada para espiar a feira!”

Afonso Dias: “As portuguesas estavam o tempo todo correndo para ver novidades, não pude parar nem por um segundo, sob risco de me perder delas e, dessa forma, perder as pistas (como quase aconteceu quando me despistei por causa de um gelado, digo, sorvete).”

Que segredo você trouxe de lá?

Afonso Dias: “Em pelo menos dois desenhos do livro Quem é Guilherme Tell¿, um personagem muito famoso de um livro muito famoso se escondeu na multidão. Você sabe quem é?”

Foto de Mariana Zanetti/Divulgação

(Resposta: Wally, de Onde Está Wally?)