O Menino Maluquinho no teatro

Foto: Divulgação

O Menino Maluquinho de Ziraldo está nos palcos do teatro em montagem do Grupo de Teatro Téspis. A peça reúne os principais momentos do menino nos livros (como as férias na casa da vó, as traquinagens na escola, a separação dos pais) e conta com músicas e cantigas de roda compostas exclusivamente para o espetáculo. Os figurinos são engraçados em algumas cenas, como quando os atores se fantasiam com adereços de espuma.



Júlia Helena Zogas, 4 anos

O Estadinho assistiu a peça ao lado de Júlia Helena Zogas, de 4 anos, uma das espectadoras mais animadas da estreia. E é ela quem faz a critica. Olhe só.

“O mais engraçado é ver o Menino Maluquinho chegar ao palco com a panela na cabeça, eu dei muita risada. As músicas são bem legais, deixa a peça radical! Eu já conhecia a história do livro e foi legal ver aqui.”

Ficou curioso para conhecer essa versão do menino mais travesso da literatura? A peça está em cartaz até junho no Teatro Fernando Torres.



Teatro Fernando Torres: Rua Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, São Paulo. R$ 50. Sábados e domingos as 16 h.