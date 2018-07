(Por Aryane Cararo)

Muncle Trogg é o menor gigante do mundo. E para um gigante isso é um problemão. Como ele consegue fazer os dragões obedecerem? Como ser aprovado no exame final de Gigantia? Seus colegas de 10 anos vivem aprontando com ele. Até mesmo seu irmão de sete anos, bem maior do que ele, o esculhamba. Como é dura a vida .de Muncle, tão nanico que até se parece com um daqueles pequenotes que vivem fora da cratera da montanha. Puxa, você não deve estar entendendo nada. Mas é bom que comece a se acostumar com esses nomes e termos, pois você ouvirá falar muito deles ainda.

É que eles vieram de um livro que está fazendo o maior sucesso: Muncle Trogg – O Menor Gigante do Mundo. Ele segue o estilo de Como Treinar o Seu Dragão e é bem engraçado. Por isso, o segundo livro da série já foi escrito pela inglesa Janet Foxley (Muncle Trogg e o Burro Voador) e as aventuras deste pequeno gigante vão virar filme (a Sony Pictures vai fazer).

A história é assim: os gigantes sempre adoraram comer seres humanos (os pequenotes). Mas, há muitos anos, eles precisaram se esconder dos homens no interior do Monte das Lamentações. E de lá nunca mais saíram, com medo da “magia” dos pequenotes (na verdade, das armas e da tecnologia). Com o tempo, os seres humanos se esqueceram dos gigantes.

Dentro da cratera, mora uma família muito pobre: os Trogg. O pai limpa o xixi dos dragões, o que é um trabalho bem ruim no mundo dos gigantes, e é um dos poucos autorizados a sair da montanha para caçar na floresta. A mãe cuida dos filhos: Muncle, de dez anos, Gritt, de sete, e Flubb, um bebê.

Muncle é um aluno que está para reprovar nas duas matérias que cursa: Ciência dos Dragões e Estudo dos Pequenotes. Com aquele tamanho, dizem até que ele se parece com um pequenote. E não é que, um dia, ele descobre que roupas antigas dos seres humanos, guardadas num museu, lhe servem? Isso dá a ele uma ideia: descobrir como são, de fato, os pequenotes. É sua única chance de se dar bem numa das provas. (ele não faz ideia de que é bem diferente dos seres humanos, pois tem a pele cinzenta e cheia de verrugas peludas, sobrancelhas grossas, narigão, dentes amarelos e tortos e olhos esbugalhados)

Enquanto isso, algo dá errado e os gigantes entram em perigo: os pequenotes estão prestes a descobrir seu esconderijo. Alguém precisa salvar todo mundo. E é justamente o menor dos gigantes que vai ter a maior das ideias.

O livro tem 224 páginas, mas uma coisa é certa: você nem vai sentir que ele é tão grande. A leitura é engraçada, rápida e você fica o tempo todo curioso para saber o que acontece logo em seguida. No fim, fica até triste por ter acabado. Mas lembra que vem mais Muncle Trogg por aí.

Muncle Trogg – O Menor Gigante do Mundo. Texto: Janet Foxley. Ilustrações: Steve Wells. Editora Intrínseca, R$ 24,90.