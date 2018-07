O Mistério das Abelhas de D. Jucimara

“Um dia, em Vancouver, na América do Norte, aconteceu uma coisa com as abelhas de D. Jucimara: elas morreram.

Uma semana antes de elas morrerem, todas caídas no chão de seu quintal, D. Jucimara havia percebido que, quando as abelhas iam buscar seu pólen, só metade das abelhas voltava.

No seu quintal, tinha mais de 5.000 abelhas, todas em suas colmeias, quietinhas e trabalhando, mas quando Jucimara viu aquilo (todas as abelhas caídas no chão) entrou em desespero e disse:

– Nossa! O que aconteceu com as abelhas?

– Não sei! – disse seu filho Oscar.

– Essas abelhas é que nos sustentam, sem elas, não temos mel para vender e ganhar nosso santo dinheiro de todo mês.

– É verdade mamãe, sem elas, de onde virá nosso dinheiro?

– Mas quem será que fez isso?

O primeira suspeito podia ser o dono da fazenda a três campos abaixo do de D. Jucimara. Ele ordenhava vacas e não gostava que suas abelhas passassem por lá para ir buscar o pólen. Podia ser ele que jogara veneno para matá-las.

O segundo suspeito poderia ser seu vizinho Leopoldo, que não gostava muito de abelhas. Ele tinha uma plantação de diversas flores em seu quintal, a qual achava a mais bonita da cidade.

O terceiro podia ser o caminhoneiro que vinha buscar o mel. Enquanto D. Jucimara e Oscar carregavam, o motorista sempre pedia para ir tomar um copo de água, sempre demorava e tinha de passar pelas colmeias da casa. Poderia ser ele que, enquanto carregávamos, estivesse armando um plano para se vingar das abelhas que o picavam quando passava por lá.

Mas não era nenhum dos três. Havia um quarto suspeito que era o outro filho de Jucimara. O rapaz já formado, com fome de dinheiro, nunca gostou de fazendas e muito menos de abelhas. Lucas viera de noite, tinha jogado veneno nas abelhas e ido embora.

E nunca mais deu ‘sinal de vida’ para a família.

Mas isso D. Jucimara não sabe e até hoje lastima a falta do filho.”

Higor Franchin Palamin, 12 anos, 8º ano.

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

