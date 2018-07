O Mistério das Escadas de Loretto

Tempos atrás, a gente recebeu um material muito legal dos alunos do oitavo ano do Colégio Santo Antonio, que fica em Itapuí (SP). Eles escreveram contos de mistério durante as aulas de Língua Portuguesa e resolveram compartilhar o resultado com todo mundo que lê o Estadinho. Então, a partir de hoje, vamos publicar um conto por dia. Divirta-se com a leitura!

“Era uma vez uma pequena capela em Santa Fé que estava em reforma. E para finalizar só faltava fazer uma escada ligando a parte do coro ao chão.

As irmãs da capela procuraram em toda parte da região um carpinteiro disponível, mas todos estavam ocupados.

Um dia, decidiram fazer uma novena a São José para que aparecesse um carpinteiro para terminar a reforma. Quando elas terminaram a novena, um pobre homem apareceu com um jumento, uma caixa de ferramentas e disse:

– Eu estou disponível para fazer a escada.

As freiras ficaram contentes e disseram:

– Você pode começar amanhã, se quiser!

– Então vou começar a trabalhar amanhã, mas só com uma condição: trabalharei de portas fechadas!

Já no dia seguinte, o homem começou a trabalhar.

Passaram-se dois meses e o seu trabalho já estava concluído. As freiras ficaram surpresas pelo trabalho bem feito em pouco tempo e tinha mais uma coisa que surpreendeu mais ainda: ele não usou nenhum tipo de cola ou prego e não tinha nenhum apoio e era feito em formato de caracol.

No dia do pagamento, o homem desapareceu e as freiras procuraram ele por toda a parte e não acharam.

Agora todos dizem que o suposto homem era São José que veio fazer um milagre em troca da novena feita a ele.”

Murilo Lanza – 8º ano

