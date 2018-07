O mistério do carpinteiro

“Em uma cidade mexicana chamada Santa Fé, havia uma capela denominada Loretto. Quando ficou pronta, as freiras viram que precisava de uma escada que as levasse ao coro, mas não tinha quem construísse.

Então, as freiras começaram a procurar um carpinteiro por toda a cidade e nada. Certa manhã, apareceu um senhor dizendo ser carpinteiro e se ofereceu para fazer o serviço. As freiras alegraram-se.

Pois bem, construiu uma escada em forma de caracol, em pouquíssimo tempo e tudo a portas fechadas. Foi embora sem avisar nem receber o pagamento.

As irmãs acharam estranho, por que teria feito aquilo?

A cidade só falava nisso, todos chocados, uns diziam que talvez seria milagre, ou apenas imprevisto, e o mais estranho é que a escada não tinha suporte.

Procuraram o tal carpinteiro dias e noites, mas nunca conseguiram sequer uma notícia. Até que um dia muito cedo, um senhor desconhecido que as pessoas acharam muito estranho revelaria quem tinha feito a escada para as freiras.

Ele disse que tinha sido Pedro, o falecido padre espanhol, filho de um conceituado carpinteiro em Madri. Assim, o homem desconhecido foi embora, e nunca mais souberam dele ou mesmo se a informação era verdadeira.”

Maria Eduarda Catharin, 13 anos, 8º ano.

Este é mais um conto de mistério produzido pelos alunos de oitavo ano do Colégio Santo Antonio, em Itapuí (SP). Eles escreveram os textos durante as aulas de língua portuguesa e o Estadinho publica um por dia no blog.

