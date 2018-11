O monstro da bolha

O Professor Sassá ensina a fazer um monstro que solta bolhas de sabão.

Para fazer esse bichão, você vai precisar de:

– Uma garrafa pet de 600 ml

– Uma toalhinha ou pedaço de pano

– E.V.A. nas cores laranja, verde e preto (ou que você preferir)

– Elástico

– Detergente de louças

– Uma vasilha com água

– Cola de E.V.A.

– Tesoura sem ponta

Agora, siga os passos:

1) Recorte o fundo da garrafa pet.

2) Em seguida, corte a toalhinha ao meio.

3) Coloque uma das metades do pano na boca da garrafa. Estique bem e prenda com um elástico. Depois, tire a tampa da garrafa. Deixe de lado um pouco.

4) Pegue o E.V.A. laranja e recorte o corpo do monstro. O importatne é que o círculo do meio (a boca) seja igual ao da garrafa, que tem 6,5 cm de diâmetro em média ( Documento imprima o molde aqui PDF ).

5) Com o E.V.A. verde, recorte os olhos. Depois, faça as sobrancelhas e os olhinhos com o E.V.A. preto. Cole as bolinhas pretas por cima e as sobrancelhas por baixo dos olhos verdes.

6) Cole os olhinhos no corpo do monstro.

7) Agora, encaixe a boca do monstro na garrafa.

8 ) Coloque um pouquinho de detergente de louças dentro da garrafa.

9) Mergulhe a boquinha do monstro numa bacia com água.

PRONTO!

É só assoprar para o monstro começar a fazer bolhas de espuma.