O mundo dos Croods

O Estadinho desta semana viajou no tempo. Foi até a pré-história e conheceu os Croods, uma família engraçada que vive numa caverna. Pelo menos até precisar enfrentar o fim do mundo! Essa história chega aos cinemas na próxima sexta-feira, dia 22, em Os Croods, nova comédia de aventura da DreamWorks.

Na edição do papel, a gente fala mais sobre o filme e também sobre a vida na época em que era preciso caçar comida e se esconder dos perigos da noite nas cavernas. Clique nas páginas abaixo se você ainda não leu. Depois, continue por aqui.

Edson Fasano, historiador e professor da Universidade Metodista de São Paulo, fala mais sobre o assunto. Olhe só.

Estadinho: Por que os homens viviam em cavernas?

Edson Fasano: Os seres humanos passaram por muitas transformações na forma de organizar e produzir a sua existência. Existiu um período histórico denominado pré-história, que correspondeu a um tempo de longa duração que antecedeu a invenção da escrita. Nesse período, os seres humanos viviam da coleta de frutos e da caça de animais silvestres, não conheciam a agricultura e a criação de animais (pecuária). Dessa maneira, não se fixavam à terra, mas deslocavam-se periodicamente, não construindo para si habitações. Para protegerem-se do mau tempo e dos grandes animais, utilizavam cavernas.

Como foi a descoberta do fogo?

Os seres humanos não inventaram o fogo, mas o dominaram e descobriram uma forma de produzi-lo. Toda invenção humana associa três elementos essenciais: a curiosidade, a observação e a necessidade de qualificar a forma de vida. As pessoas observavam a natureza, verificavam que um raio caído sobre uma árvore produzia faísca e fogo. Perceberam que em situações de atrito de objetos, como pedras e até mesmo gravetos, produziam-se faíscas. Com essas constatações, começaram a produzir o fogo, que trouxe benefícios como cozinhar alimentos, espantar animais e aquecer-se do frio.

Como os homens caçavam?

A produção de ferramentas aconteceu para facilitar o trabalho humano. Percebeu-se que a produção de uma ponta em um galho poderia transformá-lo em uma poderosa arma (lança), amarrar uma pedra em um galho potencializaria a força de uma pancada (cria-se um machado). Como podemos observar, o desenvolvimento da tecnologia associou a necessidade humana, a observação e a curiosidade.

Como eram as roupas que eles usavam?

Isso dependia do local em que viviam. Nos locais mais frios, utilizavam peles de animais. Para produzi-las, eles costuravam utilizando ossos finos como agulhas, tripas secas ou tiras de couro como linhas, ou mesmo fibras vegetais. Em locais quentes, não utilizavam roupas.

Para que serviam as pinturas rupestres?

As pinturas rupestres foram pinturas e desenhos realizados por pessoas da pré-história, nas cavernas e em rochas. Essas pinturas foram produzidas utilizando-se materiais vindos de plantas e de sangue de animais, ou mesmo dos dois. As pinturas rupestres tinham como objetivo registrar grandes acontecimentos como uma caçada, uma reunião. Representavam uma forma de registro e de memória. Alguns arqueólogos afirmam que as pinturas rupestres também estavam associadas a uma certa cerimônia religiosa, uma vez que pintar um animal poderia antever o sucesso de uma caçada. No Brasil, o principal sítio arqueológico que conhecemos é o da Pedra Furada, em São Raymundo Nonato, no interior do Piauí.

Os Croods, Editora Caramelo, R$ 44,90

Um bicho metade lagarto, metade coiote. Com o livro Os Croods, da editora Caramelo, você inventa animais malucos da pré-história e brinca com os personagens do filme. São várias combinações possíveis, é só virar as páginas.

A Pré-História Passo a Passo, Cia das Letras, R$ 30,50

Neste livro, você tira muitas dúvidas sobre este longo período que chamamos de pré-história. Tem informações e curiosidades sobre as glaciações, o domínio do fogo, o berço da humanidade, Lucy, a conquista do mundo, o homem de Neanderthal, os utensílios de pedra, como os homens se comunicavam, a vida nas cavernas, a caça, as roupas, a arte…

A Rovio, que já fez os aplicativos de sucesso Angry Birds e Amazing Alex, acaba de lançar um game gratuito para Android, iOS e Kindle. Desenvolvido em parceria com a DreamWorks, produtora do filme, em The Croods o objetivo é cumprir missões como capturar animais pré-históricos. O jogo (que está em inglês) é de estratégias, para caçar um animal, por exemplo, é preciso construir uma armadilha específica para cada espécie.