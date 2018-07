O primeiro conto

Você sabe qual é o conto mais antigo de todos? Ele se chama Pele-de-Asno e foi escrito em 1697, por Charles Perrault. A história passou por muitos contadores e o Estadinho mostra agora qual foi a versão da escritora Katia Canton.

O conto é um pouquinho longo, mas muito legal. A nossa sugestão é que você o imprima e, num lugar bem confortável, peça para seus pais sentarem e lerem para você.

Pele-de-Asno

Era uma vez um reino feliz, tão feliz que parecia encantado. O rei era justo e querido por todos e amava muito sua bela esposa. O casal tinha uma filhinha linda, que era a cara da mãe. Viviam em harmonia e tinham um asno, um pequeno burrinho que possuía um dom especial. Ele produzia moedas de ouro.

Todas as manhãs, uma funcionária do palácio ia até ele e recolhia sobre o feno moedas douradas, suficientes para pagar todas as despesas reais. Parecia tudo uma perfeição sem igual. Infelizmente, aconteceu de a rainha ficar muito doente. Já perto da morte, deitada em sua cama, ela chamou o rei e lhe disse:

– Meu amado, eu não viverei por muito tempo mais e quero que você me prometa uma coisa: você se casará novamente.

O rei estava tão triste, que nem conseguia pensar numa coisa dessas. Só tinha olhos para a esposa, que insistiu:

– Eu sei que você sofre, mas precisa ser forte. Logo mais, sentirá falta de uma companheira. Só lhe peço para que se case com uma mulher mais bonita do que eu.

