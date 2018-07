Fotos: Sony Pictures/Divulgação

Primeiro veio o Hulk, depois o Homem de Ferro e, há poucos meses, foi a vez do Thor (aliás, você lembra da matéria que o Estadinho fez com ele? Clique aqui para ler).

Agora, o primeiro vingador criado pela editora Marvel Comics estreia amanhã (dia 29) nos cinemas. Bem diferente de todos os outros heróis, Capitão América fecha o ciclo de filmes da Marvel, antes da grande estreia: Os Vingadores, prevista para julho de 2012. É que a ideia da Marvel foi fazer quatro filmes separados, para depois reunir os heróis e outros amigos e inimigos em mais um longa!

Capitão América, em 3D, é muito bem feito e você deve assisti-lo quase como se fosse um videogame. Está liberado para quem tem mais de 10 anos, mas vamos logo avisando: é uma guerra só! Tem tiro para todos os lados e quando a pessoa morre, ela simplesmente desaparece da tela, sem deixar qualquer rastro.

O roteiro, bastante fiel ao quadrinho pop, narra a história de um soldado que era muito fraco, porém tinha um ótimo coração. Ele, então, é escolhido para ganhar uma força absurda e derrotar assim o Caveira Vermelha e seu grupo militar, um exército de nazistas.

Criada em 1941, a história é bastante política e mostra os Estados Unidos, prestes a entrar na 2ª Guerra, contra os nazistas que avançavam na Europa. Nos quadrinhos antigos, só para você ter uma ideia, o próprio Capitão América aparecia nocauteando o líder alemão Adolf Hitler na capa!

O que é curioso, no entanto, é que a única arma do Capitão América é um escudo. Basicamente, ele só se defende. E, quando precisa, ataca jogando o escudo no inimigo.