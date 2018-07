O Pum premiado

Quando o Lollo e a Blandina soltaram o Pum no papel, foi um sucesso. Quando soltaram o Pum no iPad, sabíamos que o sucesso seria repetido. E agora tivemos a certeza: o livro digital Quem Soltou o Pum? acaba de ganhar a menção honrosa no 49 Bologna Children’s Book Fair, uma feira internacional de livros infantis que é realizada na cidade italiana de Bolonha. A história do cachorrinho que tem esse nome divertido concorreu com 252 candidatos do mundo todo, vindos de 25 países. E ficou entre os três primeiros!

Por isso, queremos parabenizar os autores: José Carlos Lollo e Blandina Franco (eles já fizeram várias oficinas artísticas no Circuito Estadinho) e a editora Companhia das Letrinhas. Realmente, o aplicativo é muito legal (clique aqui para saber mais). Se não conhece a história, veja o vídeo feito quando o livro de papel foi lançado:

Um livro digital francês ficou em primeiro lugar. Ele se chama Dans Mon Rêve, da e-Toiles Editions, e parece ser bem bacana, a julgar pela ilustração.

Também levou menção honrosa o aplicativo americano The Numberlys, da Moonbot Studios LA LLC (mais informações em inglês aqui). A Moonbot faz livros digitais com animações e interatividade de muita qualidade (como The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, em inglês) e, por isso, muita gente vem chamando a empresa de “a Pixar dos aplicativos”. Só para lembrar: a Pixar fez filmes como Toy Story, Carros e Os Incríveis.