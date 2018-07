Ele tem 35 centímetros de comprimento e quase 30 de largura. O leão da capa vem num livro retangular grandão e de capa dura. E tem uma cabeleira mais maluca que a outra. Mas isso o deixa assustado, sem entender o que está acontecendo.

Todas as páginas são furadas no meio e, por isso, a expressão do rosto é sempre a mesma. Mas é possível encontrá-lo com juba de foguete, de estrela dourada, de macarrão e até de polvo (essa aí embaixo, bem legal!)

Título: O Que é Que Tem O Meu Cabelo?

Autor: Satoshi Kitamura

Editora: Companhia das Letrinhas

Páginas: 8

Quanto: R$ 44,50