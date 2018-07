O que é um livro pop-up?

Estas imagens que parecem saltar das páginas quando abrimos o livro são chamadas de pop-up, uma dobradura feita com o maior cuidado. “Um livro pop-up exige um trabalho de arquitetura de papel muito sofisticado, mesmo o mais simples dele. E isso é algo para se respeitar. A maioria dos livros pop-ups é divertida ou está na fronteira do livro e do brinquedo, pois, quando a criança é bem pequenininha, tudo serve para brincar”, diz Bel Coelho, editora da Cosac Naify.

A história do livro pop-up é simples: começou em 1300 com livros feitos para explicar a astronomia, em três dimensões, e só depois de 600 anos é que passou a fazer parte da literatura infantil com um anuário chamado Daily Express Children’s. Mas até então, as imagens eram chamadas de ilustrações móveis. Só em 1930, com o escritor Harold Lentz, é que o termo pop-up surgiu.

