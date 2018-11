O que eu quero ser quando crescer?

Você, com certeza, já pensou nisso. Mas já se perguntou por que fez essa escolha? E o quanto ela ainda pode mudar até ficar adulto?

Pois veja só o quanto você mudou desde que nasceu. Os gostos, as brincadeiras, as ideias vão crescendo com o corpo. E foi para mostrar isso que o Estadinho conversou com cinco alunos do Colégio Rio Branco, em São Paulo. Eles contam como eram, como vão ser e, principalmente, como é legal ser criança. Porque, até virar adulto, todo mundo ainda tem muito o que brincar e bastante tempo para pensar.

Eduardo Gorreseo, 10 anos

O que você quer ser?

Eu ainda estou em dúvida, mas o que eu gostaria de ser é médico. Não o que fica no consultório atendendo. Queria ser o que vai resgatar as pessoas. Ou então construtor de coisas elétricas. Gostaria de construir aquelas coisas minúsculas, tipo robô. E inventar um carro voador.

Veja aqui o que mais o Eduardo disse.

Luisa Baldassare, 7 anos

O que você quer ser?

Arquiteta, porque meu avô era. Sabe o edifício Victor, do lado da Dona Deôla? Meu avô que desenhou o prédio.

Leia aqui o que mais a Luisa contou.

João Paulino da Silva, 9 anos

O que você quer ser?

Jogador de futebol. Atacante, que nem o Cristiano Ronaldo.

Quer ver mais o que o João disse? Clique aqui.

Alice Fiadi, 10 anos

O que você quer ser?

Professora de ciências ou veterinária. Porque eu gosto de ensinar e, às vezes, ajudo a minha irmã (Érica). E eu também gosto muito de animais. Eu tenho nove cachorros: a Lola, o Ronie, o Sadan, a Nana, a Mel, Piti, Nega, Neguinho e Preta.

A Alice conta muito mais. Veja aqui.

Érica Fiadi, 8 anos

O que você quer ser?

Quero ser bailarina ou trabalhar num pet shop.

Quer saber mais sobre a Érica? Ela conta aqui.