O que significa a palavra ‘feira’ dos dias da semana? E por que sábado e domingo não têm?

Pergunta de Gabriela Silva Leite, 12 anos, São Paulo, SP

Na Idade Média (sabe a época dos reis e castelos?), os nomes dos dias da semana vinham de deuses pagãos como Lua e Marte. Mas o Papa Silvestre II decidiu que não seria assim e Portugal obedeceu. Ele resolveu usar os numerais (primeiro, segundo…) seguidos de “feira”.

No latim, feira era feria e significava data festiva. Era nessas ocasiões que as pessoas aproveitavam para fazer negócios (iam à feira). Daí vem segunda-feira, terça-feira…

Feria também significava “que não era dia santo”. Sagrados eram o sábado e o domingo. Sábado, para os cristãos, é o dia que Deus descansou e vem da palavra shabat (descanso, em hebraico). Nesse dia, as pessoas descansavam para, no domingo (o Dia do Senhor), homenagear a Deus.

Quem explica essa história é a professora de língua portuguesa Dieli Vesaro Palma, com base no trabalho do professor Evanildo Bechara.