O rei da tempestade

O Estadinho de hoje (30) é do barulho! Literalmente. Tudo por causa do Thor, o deus do trovão, que estreou ontem nos cinemas e virou nossa reportagem de capa. O filme é baseado nas histórias em quadrinhos da Marvel, assim como o Homem de Ferro e o Hulk. Mas você sabia que os quadrinhos foram buscar inspiração num personagem muito antigo, cultuado pelos vikings? Pois é, Thor, seu pai Odin, seu irmão Loki e outros personagens que aparecem no filme vieram, na verdade, da mitologia nórdica. Mas há diferenças entre o filme e as lendas. Thor, por exemplo, não era loiro como no cinema. Quer saber mais? Leia as páginas abaixo:

UM THOR DIFERENTE

Está vendo este menino? Esse é o Thor. Ele também não é loiro. E ainda não tem a altura nem a força do deus do trovão. Mas tem se esforçado bastante e comido muito feijão para ficar forte como o herói. Coragem nas batalhas de brincadeira não lhe falta. É um Thor legítimo, registrado em cartório como Thor Langer. E, se não bastasse, está vestido como viking e conhece tudo sobre mitologia nórdica, apesar de ter só 6 anos.

É claro que o Thor não se veste assim todos os dias. Essa foi uma roupa que sua mãe, a Luciana, mandou fazer para um simpósio de estudos celtas e germânicos que aconteceu no Maranhão, onde ele mora. Quase deixou a costureira doida, porque ela nunca tinha feito uma roupa viking antes. Luciana pesquisou nos livros e levou o desenho para a mulher costurar. E Thor apareceu com essa calça, camisa, machadinha e um colar com o pingente do martelo Mjolnir.

O garoto é fanático por Thor e tem tudo dele: 12 camisetas, lápis, borracha, estojo, caderno, quadrinhos, desenho animado. Nem dormiu direito nas últimas noites, ansioso pela estreia do filme. Uma vez, um colega perguntou para o Thor (o Langer) se ele era humano. Ele é. Mas a gente acha que ele tem até poderes especiais: uma super memória e muita simpatia. Quer saber mais sobre ele? Leia abaixo:

Você gosta do Thor? Por quê?

Sim, porque parece o meu nome. É o meu herói preferido, porque ele tem o martelo e os bodes que puxam a carroça.

Quem é o Thor?

O Thor morava em Asgard. Ele ajudava as pessoas. Era um herói. A arma dele era o Mjolnir, que o Thor jogava e voltava para a mão dele. Ele usava para destruir os gigantes e as montanhas para ele poder andar. E ele batia no chão e aparecia a ponte do arco-íris.

Se você pudesse ter o Mjolnir, o que você faria?

Eu carregava e jogava para ele voltar na minha mão. Eu ia destruir alguma coisa, uma montanha. E sabe de uma coisa? Só o Thor pode carregar o martelo! Ninguém mais. Porque ninguém era mais forte, ninguém comia feijão. Só o Thor que comia feijão.

E você come feijão?

Como, feijão preto e marrom.

Então você também pode carregar o martelo, não pode?

Sim, eu tinha aquele martelo de brinquedo, mas perdi.

Você gosta de outro herói?

O Odin, porque ele tem um olho só e dois corvos, Hugin e Munin. E eu gosto daquele que o lobo fecha a boca e come a mão, sabe? O deus Tyr!

O que você acha mais legal nas histórias dos vikings?

Eu gosto do barco, dos escudos e das espadas. Olha como papai contou a história: “Era um dia que o Thor queria pescar a Serpente do Mundo. Aí ele foi lá na fazenda do gigante e matou um boi. Os dois, amigos que eram, entraram numa canoa. Aí jogaram a isca do boi e a serpente comeu a cabeça e o Thor ficou com o olho vermelho, pegou o martelo, já ia jogando, mas o gigante que ia com ele cortou a isca. Ele não queria que a Serpente do Mundo destruísse a canoa.”

PARA FICAR FORTE QUE NEM OS VIKINGS

Você sabe o que os vikings comiam? Dê uma olhadinha nesta foto. Se quiser imitar um viking, vai ter de incluir no cardápio muito peixe, pão e frutas. Luciana de Campos, a mãe do Thor Langer, que estuda gastronomia histórica, conta que no dia a dia eles se alimentavam de salmão, arenque e bacalhau, mas também de frango e carne de porco, todos assados ou ensopados. A refeição tinha muitos pães: de farinha de cevada, de aveia, de centeio. Além de frutas e doces de maçã, pistilo e amora, todos adoçados com mel. Eles gostavam até de sopa de espinafre com alho-poró, acredita?