O rei e o mar

Será que reis são mesmo pessoas muito poderosas? Ou será que no mundo há pessoas que podem muito mais que eles?

No livro O Rei o Mar, escrito por Heinz Janisch e ilustrado por Wolf Erlbruch, você lê 21 histórias bem curtinhas sobre a realeza. Tem até uma conversa entre o rei e o lápis. Outra com o gato e uma com a própria sombra. E pelo visto, não é só ele que dá ordens, não.

Autor: Heinz Janisch

Iliustrador: Wolf Erlbruch

Editora: Cia. das Letrinhas

Páginas: 48

Quanto: R$ 34