O sonho de Roxane

“Era uma vez uma mãe chamada Maria, que tinha uma casa enorme e duas crianças, a Roxane e o Pedro, gêmeos de 9 anos. De manhã cedo iam para a escola e, à tarde, brincavam.

Hoje, o dia deles começou bem, foram à escola e, chegando em casa, foram ao super com a sua mãe comprar comida e água, que faltavam. O super era na cidade e Roxane viu ali um castelo da Barbie. Era belo, parecia um sonho, por isso, resolveu pedir a sua mãe para brincar com as amigas. Mas sua mãe lhe disse:

– É muito caro!

Ela começou a chorar e as pessoas ficaram olhando. Foi então que ela acordou para sua realidade. Pedro ficou lá parado, viu Maria, uma colega de escola que todos os dias sentava do seu lado e do lado de outro menino. Já estava na hora de ir embora, voltando para casa, Pedro chamou um amigo para brincar no jardim. Ele ficou com medo de cair do skate novo e ficar em coma, mas o muro que estava era alto e ele caiu. Em sua vida toda ele tinha medo de ficar em coma, mas, mesmo assim, acabou ficando. Só lhe restara olhar a natureza de sua janela.”

Rafaela Lopez, 10 anos

Esta é uma história produzida por um dos alunos da professora Veronice Leal, do 5º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, que aceitou o desafio do Estadinho de criar uma história usando as palavras da nuvem de tags publicada na edição de 24 de março.