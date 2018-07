Objetos perdidos

(Por Aryane Cararo)

Vivemos perdendo e encontrando coisas na rua, na escola, nos espaços públicos. Você já encontrou algum objeto que quis levar para casa? O que foi? Você chegou a se perguntar de quem poderia ser e a história que aquele objeto tinha vivido? Pois Hugo encontrou um chapéu esquecido num banco de praça no livro Chapéu. Imediatamente, ele começou a pensar em tudo o que poderia fazer com aquele chapéu: se proteger da chuva, do sol, fazer mágicas, deslizar em cima dele na neve. Ele queria levar para casa. Mas sua mãe fez uma simples pergunta: “E se alguém precisar deste chapéu?”

Hugo pensou na moça que molharia o cabelo na chuva, no salva-vidas torrando ao sol, no mágico sem truques e no menino que não brincaria na neve. E sabe o que Hugo fez? Pois tente imaginar!

Chapéu. Autor: Paul Hoppe. Brinque-book, R$ 31,80.