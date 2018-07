Vamos encher o Circuito Estadinho e a sua casa de cor? Então vá amanhã (dia 23) na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos para uma oficina de móbiles com as meninas do ateliê Sucatinha de Luxo. Cada criança ganhará um pingente de papel machê e deverá fazer o fio do móbile com miçangas. Depois, é só levar para casa e arranjar um bom lugar para pendurar.

Circuito Estadinho: sábado (23/6), às 15 horas, na Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos (Av. Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros).