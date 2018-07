Oi! Quem é você?

(Por Natália Mazzoni)

O Estadinho desta semana quer saber quem é você. Ou melhor, quer que você mesmo descubra isso. No projeto do Colégio Santo Américo as crianças fizeram autobiografias nas aulas de Português e ganharam um livro com as histórias publicadas. Você pode fazer a sua casa, seguindo as dicas que damos na nossa reportagem de capa. Não leu ainda? Clique nas páginas abaixo.

Aqui você le as histórias na íntegra dos nossos entrevistados da reportagem de capa. Podem servir para que você conheça cada um deles, e também para voce se inspirar e fazer a sua.

Prazer, Ricardo



Oi, meu nome é Ricardo e meu sobrenome é Hase Kuramochi. Me chamam de Rica e eu nasci no dia 30 de Março de 2006, Moro numa casa e eu gosto muito dela. Á vezes, eu durmo na cama da minha mãe se sempre quando amanhece, nós brincamos. Eu jogo futebol e videogame com o meu pai. Gosto de brincar com minha irmã de pega-pega e futebol. Comecei a andar com 1 ano e meio de idade. Minhas adoráveis professoras do colégio Santo Américo são: Pati e Sandra. Amo minha escola, porque a gente ganha balinha, algumas vezes.

O nome do meu melhor amigo é André Souza e a gente joga futebol juntos. Minha comida favorita é temaki e shimeji e minha bebida é soda. Meu maior medo é de jacaré, porque ele se camufla e quando morde solta veneno. Gosto do filme chamado Os Vampiros Que Se Mordam, porque tem uma menina que está apaixonada por um vampiro e o vampiro pela menina.

Tenho três cachorros que se chamam Cau, Choco e Pipa. A Pipa consegue atravessar as portas sem a gente perceber. Meu sonho é poder voar por cima do mar, para ver a água cristalina e também, escalar paredes para não precisar subir nas escadas.

Podem me chamar de Gio!



Olá, meu nome é Giovanna Guzzo Laurenti. Eu nasci no dia trinta e um de março de dois mil e minha mãe trabalha com bijuteria e meu pai se chama Sérgio e ele tem um restaurante, treina e luta. O nome da minha irmã é Antonella, ela tem três anos.

Eu tenho muitos apelidos que são: Gio, Giogio, Gigi. Eu tenho cabelo enrolado e olhos azuis, sou um pouco clara, sou loura, sou risonha e engraçada. A minha aula preferida é Educação Física porque é muito divertida. O meu filme preferido é O Mágico de Oz porque é um filme muito engraçado. Eu gosto de roxo porque é uma cor alegre. Gosto de comer no Mc Donald’s e também de comer morango e panqueca. A viagem que mais gostei foi para Guaicá, lá tem muitas piscinas. A minha brincadeira preferida é pular corda com os amigos ou sozinha.

Kiss e U2 são meus grupos favoritos. Eu adoro rock e eles são bandas de rock. O meu animal preferido é o cachorro porque eles são educados e fotos.

Eu não gosto que me irritem. O momento mais especial da minha vida foi a primeira vez que eu vi o mar na praia de Guaicá. Eu fiquei muito feliz.

Uma travessura que eu fiz foi quando eu estava comendo queijo lá na praia de Guaiá aí, um cachorro de Guaicá chamado Six veio e roubou meu queijo e eu corri atrás dele mas não consegui pegar. Um dia que eu andei a cavalo quase caí e a professora me puxou para cima do cavalo. Eu moro numa casa no Bairro do Morumbi, que fica perto do Santo Américo. Antes eu estudava na Escola Keko que é para crianças de 2 anos. As minhas melhores amigas são a Julia Lacmbe, a Maria Clara Vidigal, a Isabela e a Maria Clara Mantelli.

Quando for mais velha vou querer ser uma patinadora do gelo e também cozinheira. Meu sonho é ter filhos.

Você também gosta de animais?



Olá, eu sou a Maria Clara Mantelli e vou contar a minha autobiografia. O meu pai se chama Januário e minha mãe se chama Fernanda. Eu nasco no dia vinte e sete de maio na Maternidade São Luiz. Eu tenho um irmão que se chama Felipe. Ele tem 8 meses. O meu apelido é Clara. Eu sou loira, os meus olhos são verdes e sou alta. Eu faço muita bagunça, mas na classe eu sou mais quieta.

Eu vou contar sobre as minhas preferências. A minha cor favorita é a azul e a comida é macarrão. Um filme que eu acho bonito é A Marcha dos Pinguins. A cantora que eu mais gosto é a Paula Fernandes. Os meus animais prediletos são: a baleia-azul e o cavalo. Eu faço hípica e tenho uns cavalos em Atibaia que se chama Zen, Belinha e Surpresa. A aula de que eu mais gosto é Matemática.

Minhas brincadeiras favoritas são: pega-pega e pique-esconde. O meu maior medo é de uma enguia. O esporte de que eu mais gosto é ginástica olímpica. Uma viagem que eu adorei foi pra praia de Juqueí. O time que eu torço é Itália, igual ao meu pai. O lugar que eu mais gosto de ir passear é no shopping. Eu gosto de desenhar. Eu vou contar um momento especial da minha vida. No meu aniversário de um aninho eu ganhei um coelhinho, ele se chamava Cookie; era marrom, peludinho e bonitinho. A minha festa foi de bichinhos de jardim e a minha mãe fez com muito carinho.

Quando eu era pequena eu era muito obediente e comia tudo. Eu comecei a falar na praia. Quando eu tomava picolé eu ria e quando minha mãe saía eu comia bolacha escondida. Meu batizado foi lindo, foi numa capela maravilhosa.

Um dia, a minha mãe saiu, eu me escondi da minha babá e ela ficou me procurando. Eu adorava brincar de esconde-esconde.

Eu gosto muito de animais. Eu já tive um coelho, um peixe, um passarinho e uma tartaruga. Eu estudo numa escola que se chama Colégio Santo Américo no 1º ano C. A escola é muito legal. A aula que eu mais gosto é educação física. Eu gosto muito de minhas professoras e também tenho vários amigos.

Eu moro num condomínio. O meu sonho é montar num cavalo nas Olimpíadas. Quando eu crescer vou ser amazona.

Quem são seus amigos?



Meu nome é João Pedro de Barros Jabour. Nasci no dia 28 de março de 2006. Tenho duas irmãs, uma se chama Ana Beatriz e tem 1 ano e meio e a outra é Maria Luiza e tem 3 anos. O meu pai se chama Gilberto e minha mãe se chama Pricilla. Eu tenho um tio que se chama Dudu, que é muito legal. Ele é irmão da mamãe. Eu gosto muito dele. Ele faz muitas brincadeiras. Eu moro num prédio no Morumbi. Quando eu era bebê nunca chupei chupeta nem dedo. A minha primeira escola foi a Portinho. No Maternal 2 eu mudei para o Colégio Santo Américo. Agora já estou no 1º ano B. As minhas professoras são a Katia e a Moira. A aula de que mais gosto é de futebol. Eu também gosto das aulas de matemática. O time que eu torço é o Corinthians, porque eu acho que é um time muito bom. Meus melhores amigos são o João Morante e o Gustavo porque eles são muito engraçados. Um dia fui na festa de aniversário do Felipe e peguei todos os doces para comer com todos os meus amigos. Foi muito divertido.

Eu tenho uma gata que se chama Tuca. Ela mora na minha casa de praia na Riviera. A minha melhor viagem foi para a Disney, porque eu gostei muito da montanha-russa da Chita e do Scorpion. As duas são muito legais.

O meu esporte preferido é o boxe, eu assito com o meu tio.A comida de que eu mais gosto é o churrasco feito pelos meus tios. A minha bebida favorita é a Fanta Uva. Meu filme preferido é Hotel Transilvânia porque é muito engraçado. Meu maior sonho é voar até a lua, porque eu quero conhecer os planetas que nem o Nel Armstrong. Quado eu crescer vou ser piloto de carro de corrida.

Para ler antes de escrever





Santos-Dumont

Alberto Santos-Dumont realizou o sonho do homem voar quando inventou o avião em 1906. Quando menino, no interior de Minas Gerais, empinava pipas e soltava balões. Uma parte desta história está em Alberto – Do Sonho ao Voo (José Roberto Luchetti, Scipione, R$ 31,50).

Frida

Episódios da infância e juventude de Frida Kahlo, famosa pintora mexicana, podem despertar um jeito diferente de observar o mundo ao seu redor. Você descobre mais em Frida (Jonah Winter, Cosac Naify, R$ 37).





Jacques Cousteau

Apaixonado pelo mar, um menino sonhava em poder respirar debaixo da água. Algumas histórias de sua vida estão em O Homem Peixe (Jennifer Berne, Gaia, R$ 59).